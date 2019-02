Exportações Exportações de carne de frango totalizam 281,8 mil toneladas em janeiro

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informa que as exportações de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 281,8 mil toneladas em janeiro. O volume é 14,7% menor que as 330,5 mil toneladas embarcadas no mesmo período de 2018.

Em receita, as exportações de carne de frango no mês alcançaram US$ 453 milhões, saldo 12,9% inferior ao resultado de janeiro do ano passado, com US$ 520,2 milhões.

Já as exportações de carne suína (todos os produtos, entre in natura e processados) alcançaram 48,5 mil toneladas, volume 10,7% menor que as 54,4 mil toneladas exportadas no primeiro mês de 2018.

Com este desempenho, o resultado cambial das exportações fechou o mês em US$ 91,6 milhões, decréscimo de 17,8% em relação ao saldo do mesmo período de 2018, com US$ 111,4 milhões.

"Houve retrações pontuais no fluxo de exportação, que deve ser retomado já em fevereiro", explica Francisco Turra, presidente da ABPA.