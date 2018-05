'12º edição' Exposhopping termina com "Leilão de Flores, Plantas e Vasos" "Queríamos terminar a Exposhopping de um jeito inesquecível", disse a presidente da Aced

Foram dez dias de movimento na 12° Exposhopping, que esse ano trabalhou o tema "Plantas, Flores e Sustentabilidade". Com a organização da Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), dezenas de parceiros levaram para a maior feira agropecuária do interior do Estado, a 54° Expoagro, produtos e serviços voltados para a temática que valoriza o comerciante local. Para encerrar o evento neste domingo (20), nada melhor que o "Leilão de Flores, Plantas e Vasos".

"Queríamos terminar a Exposhopping de um jeito inesquecível e o leilão teve um resultado muito positivo. Nossos expositores mais uma vez acreditaram no trabalho da Aced e conseguimos mostrar o potencial do setor empresarial da nossa cidade, agradeço a todos os expositores e parceiros e que estiveram conosco neste projeto”, afirmou a presidente da Aced Elizabeth Rocha Salomão.

Foram levados a leilão 37 lotes, ofertados pelas empresas Ateliê Cida Art's, Galpão de Artes Guaicurus e Irmãs Meurer com as lojas: Mudas Bio Flora, Paisagismo Flor e Flora, Mudas Gran Dourados e paisagistas Maria e Josy Meurer.

O inédito leilão ateve parte da renda destinada ao Hospital de Amor de Barretos, que tem uma comissão municipal que busca a instalação de uma unidade de diagnóstico avançado em Dourados. "A Exposhopping deu visibilidade à nossa causa. Participar da feira foi muito importante para o nosso projeto, que busca algo pra nossa cidade”, agradece Cristiane Iguma Câmara, coordenadora da comissão municipal do Hospital de Amor de Barretos.

A 12° Exposhopping também recebeu 14 cursos, palestras e aulas realizados com parceiros. Além de empresas que levaram para o Pavilhão Aced soluções sustentáveis como economia de energia e água, e destinação correta de resíduos.

Lúcio Damália, presidente do Sindicato Rural de Dourados, instituição que realiza a 54° Expoagro, conta que a inovação da 12° Exposhopping trouxe mais vida ao parque. "Me surpreendeu ver durante toda feira pessoas passeando pelo parque de exposições com sacolinhas com flores e plantas. Não é um alto valor comparado as máquinas agrícolas, mas é uma coisa que mexe com as pessoas", ressaltou.

Ainda no dia de encerramento, os diretores da associação acompanhados de associados, parceiros e expositores da feira, fizeram um brinde ao aniversário da Aced. A associação completa 73 anos de idade no dia 29 deste mês de maio.

A 12° Exposhopping foi realizada entre os dias 11 e 20 de maio, no Pavilhão Aced no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho. Foram parceiros Ateliê Cida Arts, Dourahidra, Faems, Família Meurer, Galpão das Artes Guaicurus, Hospital de Amor de Barretos, Imobiliária Casa X, Imóveis do MS, Marcinha Turismo, Pé de Cedro, Purific, OCA Ambiental, Prefeitura de Dourados, Sanesul, Semagro Governo do Estado, Sebrae/MS, Senac/MS, Senar/MS, Sicredi, Sindicato Rural, Taurus e Unigran.