ExposiÃ§Ã£o de produtos vencidos leva Procon Estadual a autuar supermercado

Procon Estadual Exposição de produtos vencidos leva Procon Estadual a autuar supermercado

Unidade de rede de supermercados localizada na avenida Júlio de Castilhos, em Campo Grande, foi autuada pela fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, na manhã desta terça-feira (27.8), por apresentar várias irregularidades em prejuízo ao consumidor.

Estavam expostas à venda mercadorias com prazo de validade vencida, a exemplo de 46 unidades de cerveja entre latas e garrafas, a maioria delas com vencimento no mês de julho passado, cinco garrafas pet de refrigerantes, além de pão de forma, biscoitos, néctar de frutas, granola, aveia e cinco unidades de massa alimentícia (maruchan).

O supermercado mantinha, também, pão e café em pó sem qualquer informação que pudesse dar certeza de que estavam em condições de serem consumidos, bem como produtos impróprios ao consumo por estarem com embalagens amassadas ou violadas como conservas (salsichas e seleta de legumes) e pacotes de feijão.

De acordo com a denúncias formuladas por consumidores, por meio do aplicativo “fale conosco” e do telefone 151, o estabelecimento comercial havia distribuído folheteria (panfletos e folders) anunciando algumas ofertas que não coincidiam com os preços praticados para a venda. Entretanto não havia exemplar que pudesse ser consultado pelas pessoas nas compras ou pela fiscalização de maneira confrontar a divulgação com os preços.