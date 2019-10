Exposiçao Exposição fotográfica retrata 30 fatos marcantes do Templo da Boa Vontade A mostra que estará à disposição do público até 31 de outubro, na Casa de Chá de Brasília

O Templo da Boa Vontade (TBV) eleito uma das Sete Maravilhas de Brasília, celebra em outubro próximo seus 30 anos de fundação. Para comemorar essa data histórica uma programação especial foi elaborada com diversos eventos, entre eles a exposição fotográfica "30 Curiosidades do Templo da Boa Vontade", promovida em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF).

A mostra que estará à disposição do público até 31 de outubro, na Casa de Chá de Brasília, retrata 30 momentos marcantes e curiosos da história do monumento, por meio de painéis com fotos e informações do Templo da Paz, como também é conhecido o monumento mais visitado da capital brasileira, segundo dados oficiais da Setur-DF.