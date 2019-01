Multas Extra é autuado de novo e acumula 20 multas por irregularidades desde 2017 Hipermercado localizado na Rua Maracaju, na região central de Campo Grande, foi alvo de batida do Procon-MS.

Unidade do Extra Hipermercados, localizada na Rua Maracaju, em Campo Grande, foi alvo de nova batida do Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor). Diversos produtos foram encontrados com o prazo de validade vencido e ausência de especificações nas embalagens. Segundo o órgão, o estabelecimento já acumula 20 multas por irregularidades desde 2017.

Entre as irregularidades encontradas desta vez também estão a data de fabricação, procedência ou composição, embalagens violadas e divergência de preços entre o que estava exposto para o consumidor nas gôndolas e o que foi cobrado nos caixas.

Segundo o Procon-MS, foram encontrados fora do prazo de validade 36 unidades de leite fermentado, 19 de aroma artificial para bolos, 13 de fermento biológico e 10 de pipoca pronta.

Também foram encontrados bolos, castanha de caju, pó para pudim, leite longa vida, sorvete e embalagens de lombo suíno e bife, entre outros. Outras 89 unidades de panetone de fabricação própria e pernil suíno foram encontrados expostos sem especificação de vencimento ou procedência.

Os produtos vencidos ou que apresentavam sinais de deterioração foram descartados diante dos fiscais do Procon-MS.

Entre os produtos que apresentaram divergências de preços entre a gondola e o caixa estavam condicionador para cabelos, sabão para lavar roupa infantil, mashmallow e biscoitos.

Diante de tantas irregularidades, a unidade foi autuada pelo Procon-MS.

Em nota, o Extra Hipermercados informou que “segue as determinações da legislação vigente e que os fatos apontados não condizem com o padrão exigido pela companhia. A rede esclarece também que todas as medidas estão sendo tomadas para que as ocorrências não se repitam”.