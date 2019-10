Bon Jovi Fã que ganhou selinho de Bon Jovi subiu no palco com segundas intenções Tamires Vaz conta que colocou a língua na boca do cantor

Tamires Vaz saiu de casa para realizar seu sonho de assistir o show do Bon Jovi ao vivo, no Rock in Rio. O que a mulher de 27 anos não esperava era ser chamada para subir ao palco e cantar com o vocalista da banda. Conhecido por chamar fãs ao palco, Jon Bon Jovi não perdeu a oportunidade e deu um beijo em Tamires após a apresentação. Ela ainda recebeu um leve tapa ao sair do palco, que segundo ela foi por sua ousadia.