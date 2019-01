Fábio Assunção Fábio Assunção celebra os 16 anos do filho, João, com foto na praia Com pinta de galã, o primogênito segue os passos do pai na carreira artística e estreou no cinema em 2016

Fabio Assunção celebrou os 16 anos do filho mais velho, João, com um registro na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio. O rapaz, que já está maior que o pai, é fruto do relacionamento de Fábio com Priscila Borgonovi, com quem ele foi casado até 2005. Na foto com os dois está a filha caçula de Fabio, Ella Felipa, de 7 anos, do relacionamento do ator com a fotógrafa Karina Tavares.

A comemoração aconteceu no último domingo com direito a bolo surpresa de chocolate e de homenagem de Fabio para o filho no Instagram.

Com pinta de galã, o primogênito segue os passos do pai na carreira artística e estreou no cinema em 2016 com Fabio no filme “Entre idas e vindas”.