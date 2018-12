Corinthians Fábio Carille retorna ao Corinthians sete meses após sua saída

Fábio Carille está de volta ao Timão. O treinador, que está no Al-Wehda, da Arábia Saudita desde maio, acertou seu retorno ao clube que o revelou para comandar a equipe a partir de 2019.

Como treinador, Carille esteve à frente do Corinthians nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 2017 e do Campeonato Paulista de 2017 e 2018. Antes, já integrava a comissão do Alvinegro como auxiliar desde 2009.

Com ele retornam ao clube o auxiliar Leandro Silva, o analista de desempenho Denis Luup, o preparador físico Walmir Cruz e o observador técnico Mauro da Silva. Os contratos serão assinados assim que a comissão técnica retornar ao Brasil.

O vínculo do técnico será válido até o dia 31 de dezembro de 2020.

A reapresentação do elenco e da comissão técnica acontece no dia 03 de janeiro.