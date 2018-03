Execussão Fábio Trad lamenta em suas redes sociais o assassinato de Marielle “Quantos mais vão precisar morrer até que essa guerra acabe”?, frase dita por Marielle hortas antes de seu assassinato

Foto: Reprodução

Nesta quinta-feira (15), o deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) postou em suas redes sociais uma foto da ativista de Direitos Humanos Marielle Franco. A vereadora do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL-RJ) e seu motorista Pedro Gomes foram assassinados a tiros dentro do carro no qual estavam na região central do Rio na noite na noite de ontem, quarta-feira (14). A principal linha de investigação da Delegacia de Homicídios é a de execução.

Trad escreveu;



“Fica aqui meu sentimento de pesar a toda a família e amigos. Mas não só isso: trata-se de um crime de Estado, um atentado contra os princípios democráticos, cuja gravidade é tão acentuada que justifica a união de esforços de todas as polícias para a investigação completa e eficaz dos fatos”, disse o parlamentar, que nas redes sociais relembrou ainda uma frase dita 24 horas antes pela própria vereadora ao denunciar o assassinato de um jovem de 23 anos: “Quantos mais vão precisar morrer até que essa guerra acabe”?