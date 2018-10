Facção criminosa Facção criminosa tenta resgatar vítima em Casa da Mulher Brasileira Policiamento foi reforçado com possibilidade de invasão do crime organizado

Desde a noite de ontem um forte esquema de segurança é montado em volta da Casa da Mulher Brasileira, localizada no bairro Jardim Ima, em Campo Grande. A Delegacia da Mulher pediu reforço para garantir a proteção de Simone Francisconi, que seria vítima de violência doméstica de um líder de facção criminosa.

A mulher que também seria integrante do crime organizado foi até a polícia fazer uma denuncia contra o companheiro alegando que ele estava obrigando ela a fazer coisas erradas, que ela não queria. A vítima teria dormido no local sob a ameaça de que um esquema de resgate organizado pela facção poderia acontecer a qualquer momento.

Os servidores que trabalham no local estão aterrorizados com o clima de insegurança e instabilidade do local, que está repleto de policiais. Até a manhã de hoje Simone permanecia na Casa da Mulher e aguardava uma medida protetiva.

Assim que o documento fosse expedido ela seria encaminhada para um abrigo. O caso é tratado com sigilo pelas autoridades responsáveis. Os delegados estavam em reunião até o meio desta tarde e não puderam falar com a reportagem sobre o caso.