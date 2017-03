No controle Facção é forte no Estado e comanda 'geral' sem uma possível solução "No presídio de Segurança Máxima"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

O Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, Jair Ferreira de Carvalho, não corre o risco de rebeliões e chacinas semelhantes a que assistimos recentemente nas prisões do Norte e do Nordeste do país. No entanto, líderes e aliados, ajudaram, dentro e fora dos presídios, para que as cenas de horror se repetissem.

Com a ideologia cuja base é a união do crime contra o Estado opressor, a facção foi cativando adeptos e hoje comanda o crime, dentro e fora da Máxima.

No dia 13 de janeiro deste ano, um detento de 41 anos, que não pertencia a nenhuma facção, foi executado dentro da Máxima. Júnior César Franco Pietro, tinha sido jurado pela facção dominante por traição. A suspeita é de que os líderes estavam irritados por Júnior não se posicionar a favor do grupo e ainda manter conversas com a oposição.

Recentemente o jornal Folha de S.Paulo publicou que Mato Grosso do Sul é o terceiro Estado com mais integrantes da facção no país, atrás apenas do Paraná. O grupo se consolidou no Estado, após sucessivas crises nos presídios de São Paulo e permutas feitas entre presos, inclusive fundadores da facção. Outro atrativo de Mato Grosso do Sul, é a posição geográfica estratégica na economia e comercialização da droga.

‘Nada passa deles, é uma facção muito rígida e tem sua hierarquia’, diz agente, que por medo não quis se identificar.

A última rebelião que aconteceu em Mato Grosso do Sul foi há mais de 10 anos e comandada pela facção. E a rebelião foi denominada “salve geral”, aconteceu dentro e fora das prisões que ainda continua nesse formato.

Conforme a Carta Capital, o país tem pelo menos 83 facções criminosas dentro dos presídios, sendo 30 mais poderosas com atuação dentro e fora das penitenciárias do Brasil. Mesmo com os novos grupos rivais, a facção paulista PCC continua sendo a maior do país.

O secretário de segurança pública, José Carlos Barbosa, disse que tem consciência da existência de facções criminosas no presídio, mas que atualmente não há nenhuma informação de possíveis rebeliões e alardes e que “tudo corre dentro da normalidade”.

Prisão tem 25 ‘jurados’ de morte por facção na Capital

Jair Ferreira de Carvalho, tem uma cela separada para presos jurados de morte. Parte dos detentos ainda esperam transferência para outros presídios, temendo ser executados pelos membros que dominam a prisão.

Segundo um agente penitenciário, que não quis se identificar, o presídio está dividido basicamente em três grupos: aliados a facção paulista, neutros e aliados a facção carioca, “que não duram muito tempo”.

“Nós temos uma cela com 25 presos, jurados de morte, que estão aguardando transferência porque não são aliados a facção paulista, eles estão entregues à sorte lá dentro”, disse o agente.

O agente revelou ainda que recentemente um detento chegou bastante ferido, afirmando que não podia entrar na Máxima, pois corria risco de ser morto pela facção dominante. Ele foi levado à cela dos “jurados”, no entanto sua cabeça era “tão importante”, que foi traído por quem estava na mesma situação.

“Ele foi transferido para a cela de quem estava na mesma situação, nós o tranquilizamos com isso, mas no outro dia o encontramos enforcado na grade. O rapaz estava de muletas, não tinha condições nem de se matar, a facção queria tanto a cabeça dele, que os outros detentos que estavam na mesma situação, ajudaram na execução. Quem não se alia ou não simpatiza, não tem vez com eles”, finaliza. (BP)