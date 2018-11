Facebook Facebook apresenta instabilidade e fica fora do ar nesta segunda

Vários internautas que tentam acessar sua conta no Facebook na tarde desta segunda-feira (12/11) se deparam com uma mensagem de erro. A empresa ainda não se pronunciou sobre as causas ou informou um prazo para o problema ser solucionado.

Ao tentar acessar a página da rede social por um computador, o usuário é informado de que "algo deu errado". "Estamos trabalhando nisso e vamos corrigir o mais rápido que conseguirmos", acrescenta a mensagem. Na vesão mobile, não há a mensagem de erro, mas não é possível atualizar o feed de notícias.

Algumas pessoas recorreram ao Twitter para reclamar sobre a interrupção do serviço. Há relatos de instabilidade em várias partes do mundo.