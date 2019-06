Facebook Facebook apresenta problemas na postagem de conteúdo de páginas nesta terça Administrados ficaram 1h sem conseguir publicar em suas páginas

Durante aproximadamente uma hora, o Facebook apresentou problemas para quem administra páginas na rede social. Os usuários não estariam conseguindo postar os conteúdos.

De acordo com os relatos, alguns administradores conseguem fazer a postagem normalmente no Desktop, já outros apenas pelo aplicativo no celular.

O Facebook não se posicionou sobe o assunto, mas esses ‘bugs’ aconteceu porque a rede realiza atualizações de layout no site. O problema já foi normalizado, mas durou pouco mais de uma hora.