Privacidade Facebook propõe plano arriscado com tecnologia para descobrir quem são seus amigos reais Será necessário usar sensores presentes no smartphone como Bluetooth ou NFC

Nem sempre os amigos do Facebook são os seus amigos na vida real, mas a empresa tecnológica de Mark Zuckerberg quer mudar isso. A rede social submeteu uma patente que prevê detectar e identificar as pessoas com quem um usuário passa mais tempo.

Para concretizar a ideia e identificar as pessoas mais próximas será necessário usar sensores presentes no smartphone (como Bluetooth ou NFC).

Por muito útil que fosse ter sugestões de amigos de Facebook mais certeiras com base nas interações reais, é fácil perceber como esta patente coloca riscos de privacidade, segundo destaca o Mirror.

Basta pensar quantas pessoas estão no ônibus que diariamente você usa para ir para o trabalho e se gostaria que todas elas tivessem acesso ao seu perfil na rede social.

Mesmo que a patente tenha sido submetida, não há certezas de que Facebook planeje seguir isso no futuro.