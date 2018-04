Faculdade ajudará contribuintes a fazer a declaração de Imposto de Renda Acadêmicos de Ciências Contábeis da Unigran Capital vão auxiliar na prestação de contas ao Fisco neste fim de semana no Shopping Norte Sul Plaza

O prazo final para fazer a declaração do Imposto de Renda vence dia 30 de abril, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre como preencher corretamente as informações solicitadas. Neste sábado e domingo, acadêmicos do curso de Ciências Contábeis da Unigran Capital vão auxiliar os contribuintes a fazer a declaração do Imposto de Renda 2018 gratuitamente, no Shopping Norte Sul Plaza.

Os estudantes vão orientar o preenchimento do IR de pessoa física nos formatos completo e simplificado. O atendimento no sábado será das 10h às 22h e, no domingo, das 10h às 20h.

É necessário levar os seguintes documentos: comprovante de rendimentos recebidos (como salários, pensão alimentícia, doações, heranças, saque do FGTS, seguro desemprego); comprovante de retenção de Imposto de Renda na fonte; informe de rendimentos financeiros fornecido pelo banco; CPF, título de eleitor, comprovante de residência e a declaração IRPF/2016. No caso de possuir imóveis, são necessárias informações como data de aquisição, área, registro de inscrição no órgão público e registro no Cartório de Imóveis e, no caso de veículos, o número do Renavam e/ou registro no correspondente órgão fiscalizador.

Também é preciso apresentar os recibos de pagamentos ou informe de rendimento de plano ou seguro saúde, comprovantes de despesas médicas e odontológicas em geral, além dos comprovantes de despesas com educação e de pagamento de Previdência Social e Previdência Privada.

A multa para quem não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de pelo menos R$ 165,74. O valor máximo correspondente a 20% do imposto devido. Deve declarar todo brasileiro que recebeu mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis no ano passado e, no caso da atividade rural, quem teve receita bruta acima R$ 142.798,50.