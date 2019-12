Falha de Furnas afeta fornecimento de energia no Distrito Federal

A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que uma falha na Subestação Brasília Geral, de Furnas, afetou o fornecimento de energia de diversas subestações da CEB no fim da manhã de hoje (6). Houve interrupções na Asa Sul, no Guará e no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), mas o serviço já está sendo restabelecido, de acordo com a empresa.

De acordo com a CEB, a responsabilidade pela falha é de Furnas, empresa de geração, transmissão e comercialização de energia controlada pela Eletrobras. A reportagem entrou em contato com Furnas e aguarda posicionamento.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal recebeu chamados no Guará e em duas quadras da Asa Sul para resgate de pessoas presas em elevadores.