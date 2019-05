Falsos policiais Falsos policiais mostram distintivo e chutam portão atrás de homem em Campo Grande

Um homem de 36 anos procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) em Campo Grande, depois de ter a casa quase invadida por três homens que se diziam policiais. Eles chegaram a mostrar distintivos para o irmão da vítima, que desconfiou do trio.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, na noite desta quinta-feira (2), três homens estiveram em uma residência do Jardim Inápolis, chamando pelo nome do pai da vítima. Quem saiu no portão da casa foi o irmão, para atender o trio.

Os homens então mostraram uma foto da vítima com seu filho e em seguida, avisaram que eram policiais, mostrando inclusive, distintivo de polícia, conforme consta na ocorrência. O homem confirmou que o rapaz da foto seria seu irmão e que iria ver se ele estava em casa.

Em seguida, ligou para o irmão e disse que acreditava que policias estavam chamando por ele, mas alertou que não tinha certeza da identidade do trio e então, a vítima resolveu não sair de casa. Após a negativa, o trio passou a bater, com chutes e socos no portão da residência. Um dos falsos policiais tentou pular o muro da casa, mas não conseguiu.

O trio fugiu após a Polícia Militar ser acionada. O caso foi registrado como violação de domicílio, na Depac Centro.