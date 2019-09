Turnê Faltam 10 dias para a chegada da turnê "O sonho não acabou" com Beatles 4Ever Beatles 4ever volta ao Palácio Popular da Cultura no dia 14 de setembro às 21h

A turnê "O sonho não acabou" com Beatles 4Ever está chegando. O show exclusivo acontecerá no Palácio Popular da Cultura, no próximo dia 14 de setmebro. A apresentação de 2019 está diferenciada com novas fases e figurinos.

Beatles 4Ever é um espetáculo musical que conta em detalhes a trajetória da banda mais importante de todos os tempos. Fundada em 1976, passou cerca de quatro anos formatando o espetáculo com pesquisas, ensaios e toda a produção de cenários, figurinos e instrumentos.

Estreou em São Paulo em 1980, sendo a primeira banda a tocar Beatles no cenário musical nacional. Desde a sua criação, o Beatles 4Ever já se apresentou em todo o território nacional e parte da América do Sul, ultrapassando a marca de 10 mil shows.

A banda se apresentou no Teatro Crowne Plaza em São Paulo por oito anos e meio, sendo a banda cover brasileira de maior permanência em cartaz ininterruptamente.

Spoiler - As apresentações começam com a fase Beatlemania, marcada pelos icônicos cortes de cabelo e ternos pretos usados pelos Beatles. Dessa fase fazem parte músicas dançantes, incluindo grandes hits como "She Loves You", "Twist And Shout", "All My Loving" e "A Hard Day's Night".

Logo depois vem o amadurecimento musical dos Beatles, com o lançamento do álbum, filme e single "Help", marcado também pelo primeiro show em estádio aberto da história, no Shea Stadium em Nova Iorque. Nesta fase é apresentada a canção "Yesterday", a música mais regravada de todos os tempos.

Mais uma vez, a evolução musical dos Beatles é marcada pela fase psicodélica, tendo seu auge com o álbum Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band e com o desenho Yellow Submarine. Neste momento, as cores tomam conta do espetáculo, com o uso das fardas, interpretações e músicas divertidas, como "Lucy In The Sky With Diamonds", "Hello Goodbye" e "PennyLane".

A última fase do espetáculo é composta pelas músicas lançadas próximas à separação dos Beatles, quando já começavam a transparecer seus estilos individuais. Canções grandiosas como "Don't Let Me Down”, “Something” e “Let it Be”, inesquecíveis.

O espetáculo promete emocionar a platéia. Um revival de sons e visuais que remete o público à mais perfeita personificação dos Beatles. A classificação é livre.

O show começa às 21h e os ingressos custam: setor B R$ 180,00/meia R$ 90,00; setores A/C/E R$ 150,00/meia R$ 75,00 e setores D/F por R$ 120,00/meia R$ 60,00.

O stand de venda de ingressos de todas as Promoções do Pedro Silva e Jamelão, está Comper Jardim dos Estados. Outras informações (067) 99296-6565 e (067) 3326 – 0105. Pela internet, os tickets são vendidos pelo https://www.pedrosilvapromocoes.com.br