Famasul comemora 40 anos com lançamento de livro

Em comemoração aos 40 anos de fundação, a Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS realiza, nessa quinta-feira (26) um evento festivo com o lançamento do livro ‘Celeiro de Fartura: A história dos 40 anos da Famasul’. O evento acontecerá na sede da Casa Rural, com a presença de lideranças do setor produtivo.

Uma série de conquistas que marca o desenvolvimento da agropecuária sul-mato-grossense. É este compilado cronológico das quatro décadas da Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS que está retratado no livro, cujo nome faz referência a alta produção e está associado ao verso do hino de criação do estado.

Os nove capítulos retratam a passagem construtiva de cada um dos presidentes que estiveram à frente da entidade, sendo eles: Sylvio Amado, Otair Hildebrand, Eduardo Metello, José Armando, Leôncio Brito, Ademar Silva, Nilton Pickler, e Mauricio Saito. Na cerimônia todos esses nomes e seus familiares serão homenageados.

Após dez meses de pesquisas em documentos, relatórios, jornais, fotografias e entrevistas o resultado é um material que pode ser considerado referência nacional. A obra é um conjunto de textos e imagens, da fundação da entidade em 1977 aos dias atuais, dos quais os leitores poderão conhecer mais do agro. Como o próprio nome diz, se trata de um ‘Celeiro’ inspirador com ‘Fartura’ de realizações”.

Programação 40 anos

Outras ações fazem parte da programação de aniversário da Famasul. No dia 26, antes do lançamento do livro, serão revelados os campeões do Concurso Agrinho 2017. O evento reúne escolas, professores e alunos que se destacaram nas atividades teóricas e práticas do maior programa de responsabilidade social do Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.

No dia 27, às 10h, será inaugurado o Bosque Famasul 40 anos. No espaço idealizado pela instituição foram plantadas 80 mudas de árvores nativas do cerrado. A ideia é disponibilizar o local para atividades ambientais para estudantes e a população em geral. Ainda na sexta-feira, a partir das 19h30, serão revelados os jornalistas, fotógrafos e o acadêmico vencedores do Prêmio Sistema Famasul de Jornalismo.