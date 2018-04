Desaparecido Família busca por estudante de odontologia desaparecido desde a Semana Santa Mãe diz que garoto saiu de Aparecida do Taboado (MS) na tarde de sábado (30) e foi visto pela última vez, na madrugada, em Jales (SP).

Familiares e amigos de um estudante de odontologia buscam por informações sobre o universitário, desaparecido desde sábado (30), em Aparecida do Taboado, no leste de Mato Grosso do Sul. Segundo a mãe, Claudio Felipe Santos Paula, de 18 anos, foi visto pela última vez por uma testemunha em Jales (SP).

O estudante, que mora em Santa Fé do Sul (SP), passava o feriado da Semana Santa na casa dos pais, e, por volta das 14h (de MS), saiu para encontrar um amigo. "Era umas seis horas da tarde quando eu mandei mensagem. Ele não me respondeu. Fiquei a noite toda acordada e nada", revelou Elen Cristina Batista dos Santos.

A família foi até a casa do garoto no no interior de São Paulo em busca de alguma novidade, já que o telefone dele só dá desligado. Ao G1 a mãe revelou que deu falta de uma blusa de frio, apenas. Segundo ela, a polícia paulista confirmou que o universitário passou por Jales. O computador usado pelo garoto foi entregue aos investigadores para ser analisado.

"Disse que ele parou em uma lanchonete lá e saiu com uns lanches para a viagem. Me contaram que ele estava com uma menina. Mas a família dela não registrou ocorrência na polícia sobre esse desaparecimento. Eu já contei isso para a polícia e pedi a apreensão da moto que ele estava. A documentação está toda em dia, mas eu pedi a apreensão assim mesmo", afirmou Elen.

Amigos de Claudio que moram em Mato Grosso do Sul e também em Santa Fé do Sul montaram uma campanha nas redes sociais para tentarem encontrar o estudante. Fotos com informações do desaparecimento circulam pela internet, mas até agora não há informações de onde ele possa estar.

"Fiquei sabendo que ele estava com essa menina. Parece que estavam namorando. Eu não sabia disso. Parece que lá em Jales ela tem um ex-padrasto e a irmã. A gente só sabe o apelido dele. A polícia disse que não tem novidade. Que é preciso ter calma", contou Elen, que tem recebido informações sobre o paradeiro do filho pelo telefone (67) 9 8144-3353.