BR-163 Família com bebê morta em tragédia na BR-163 voltava de férias em Foz do Iguaçu

Quatro pessoas da mesma família que morreram em acidente de carro na BR-163, voltavam para casa após férias em Foz do Iguaçu (PR). A batida entre o carro e dois caminhões ocorreu no final da manhã deste domingo (24), entre Juti e Naviraí.

O carro onde estava as quatro vítimas seguia para Porto Velho (RO), onde moravam, era um Gol. O veículo teria tentado ultrapassagem, mas derrapou na pista. Ao manobrar para evitar a colisão com um caminhão que vinha em sentido contrário, a condutora, Hebe Sabrina Cruz Martins, 31 anos, voltou para a pista, mas foi atingida em cheio por dois caminhões.

Hebe, segundo o site Ligado Na Notícia, foi levada em estado grave para o Hospital da Vida onde morreu na noite de domingo. No local do acidente morreram Maria da Conceição Cruz Martins de 63 anos, Vagner Araújo dos Santos de 29 anos e a menina Sabrini Garcia dos Santos Martins de apenas dois anos.

Férias

A família passou seis dias em Foz do Iguaçu. As três mulheres e um homem registraram em fotos as visitas a Ciudad Del Este, no Paraguai, às Cataratas do Iguaçu e o Parque das Aves, no Brasil.