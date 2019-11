Roubo Família de MS fica fora de casa por três horas e ao voltar se depara com furto de televisor, joias e Crime aconteceu na quarta-feira (13), em Campo Grande. Imóvel ficou "totalmente revirado".

Ladrões invadiram uma residência, em Campo Grande, na quarta-feira (13), e furtaram diversos objetos. O furto aconteceu em um período de três horas, em que pai, mãe e filhos ficaram fora do imóvel.

Um dos moradores, um assessor jurídico do Ministério Público Estadual (MPE-MS), disse à polícia que saiu de casa com a família por volta das 17h (de MS) e ao retornar, por volta das 20h, se deparou com o imóvel aberto e "totalmente revirado".

Conforme o registro policial, para entrar na casa, os ladrões danificaram a cerca elétrica e o portão de elevação. Eles furtaram um televisor 42", uma maleta com joias e semijoias, perfumes e um cofre com moedas.

O caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo. Até a publicação desta reportagem nenhum suspeito havia sido preso.