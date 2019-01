Desaparecida Família de Pedro Gomes pede ajuda para encontrar jovem desaparecida desde o dia 4

Uma família de Pedro Gomes, moradora da Vila Marcelino, pede ajuda para encontrar a jovem Talia Romero Denker, de 20 anos, que está desaparecida desde o dia 4.

Ela mora em Pedro Gomes e foi para Campo Grande com amigos, onde passou a virada do ano. Como a jovem não tem celular, o contato era feito com o telefone de uma amiga.

Entretanto, desde o dia 4, a mãe não consegue falar com a filha. Cristina Tome Romero, de 47 anos, disse que no último contato a filha relatou que tinham roubado suas roupas.

Ela perguntou onde a jovem estava, pois providenciaria sua volta para Campo Grande. Talia ficou de passar o endereço no próximo contato, mas, Cristina não conseguiu mais falar.

De acordo com a mãe, o único número que ela tinha só cai na caixa postal. “Estou preocupada, minha filha não conhece Campo Grande e temo pelo que pode acontecer com ela”, comentou Cristina.

Quem tiver alguma informação do paradeiro de Talia pode entrar em contato com sua mãe, através do 67 9.9801-3862. Você também pode ajudar compartilhando a reportagem.