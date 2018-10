Acidente Família é achada morta em acidente; filho sobrevive e pede ajuda

Três pessoas da mesma família morreram em um acidente na BR-050, entre Uberlândia e Araguari. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), amigos e familiares anunciaram o desaparecimento deles desde domingo (7) e o carro foi encontrado nesta terça-feira (9) em uma vala depois que um filho sobrevivente conseguiu pedir socorro.

A família que mora em Campinas (SP) - Alessandro Monare, de 37 anos, Belkis da Silva Miguel Monare, 35, Samuel da Silva Miguel Monare, 8, e Benjamin da Silva Miguel Monare, 6 anos - passou o fim de semana em Rio Quente (GO). Segundo contou a irmã de Belkis, eles estavam comemorando o aniversário da mãe das crianças, que foi na sexta-feira (5).

No domingo, as vítimas informaram para parentes que retornariam para casa. Porém, perderam o contato durante a manhã.

Segundo informou o cabo Tomás, que atendeu a ocorrência do desaparecimento, amigos da família, que moram em Caldas Novas, não conseguiram se comunicar com eles e procuraram a Polícia Rodoviária Estadual de Araguari para registrar o fato. Disse ainda que parentes foram avisados e percorreram o trecho em busca do casal.

O Corpo de Bombeiros de Araguari também registrou a ocorrência e, juntamente com a concessionária MGO e polícia rodoviária, rastrearam o carro. Foi informado que o veículo havia sido visto pela última vez na manhã de domingo (7) no km 114 da LGM-223.Buscas foram feitas por várias equipes de militares nesta segunda-feira (8) e foram utilizados drones no local do possível desaparecimento, mas a família não havia sido encontrada.

Mas na manhã desta terça (9), segundo as primeiras informações colhidas no local pela reportagem do MG1, a criança de 6 anos sobreviveu e estava no acostamento da rodovia quando foi vista e socorrida por uma pessoa que passava pelo local.

Ele foi levado para o Pronto Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). O estado de saúde é estável.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e os corpos do casal e da criança foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguari.

"Ele foi um sobrevivente"

O G1 Campinas conversou com a irmã da mulher que morreu no acidente na BR-050. Segundo Berenice Miguel Landim da Cruz, de 33 anos, a família comemorou o aniversário da irmã e voltaria ainda a tempo de votar no domingo. Ela contou ainda que a esperança era encontrar a família viva. O único sobrevivente foi a criança mais nova.

Ainda segundo Berenice, Alessandro Monare era pastor da Igreja Batista Vista Alegre, e uma homenagem será feita pelos companheiros.

"Só peço a Deus pra dar consolo e conforto pra nós, porque perder pessoas muito amadas e muito queridas é muito difícil. Que Deus nos ajude a cuidar do Benjamin agora", diz.