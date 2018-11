Bingo Família e amigos fazem bingo para pagar tratamento de menino 'quase cego' em Terenos Lucas Vinicius não usa o medicamento há três meses por falta de dinheiro

Família e amigos de Lucas Vinicius Tertuliano da Silva, 9, fazem na noite deste sábado (24),um bingo para arrecadar dinheiro e custear o tratamento de saúde do garoto, que já perdeu a visão do olho esquerdo, vítima de uma conjuntivite crônica. Os colírios que precisa usar vêm de fora do estado e custam R$ 300 o frasco.

A organizadora do evento, Luciene Silva, 37, conta que a família mora em Terenos, a 31 quilômetros de Campo Grande. Ela diz que Vinicius contraiu uma bactéria vinda das fezes de gato e de quebra a conjuntivite.

Silva relatou que a visão do olho esquerdo do menino está quase 100% comprometida e a debilidade no olho direito já começou.

''São três tipos de colírio que ele precisa: o Patranol, o Flutinol e o Tracolinos, todos vêm de Minas Gerais e os fracos são pequenos, a R$ 300'', informou.

Ainda segundo a organizadora, o tratamento de Vinicius vai durar dez anos. Ela acrescenta que ele não usa o medicamento há três meses por falta de condições financeiras.

''A mãe dele estava fazendo empréstimo, usou cartão de amigos, mas se apertou e não teve jeito mais'', contou.

Sobre a possibilidade do Sistema Único de Saúde custear o medicamento, a mulher contou que existe pedido na Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, mas não há previsão de conclusão rápida.

''Enquanto isso temos que bancar o tratamento'', destacou Silva.

O evento acontece na Praça de Eventos da Vila Leandro Corrêa, em Terenos, às 19 h. Pelo menos dez prêmios já estão garantidos pela organização e haverá rodadas extras conforme a disponibilidade de prendas.

A premiação principal contém itens como liquidificador, batedeira, sacolão, jogo de ''marinex''.

Bingo começa às 19h na praça da Vila Leandro Corrêa, em Terenos. (Foto: Reprodução WhastApp)