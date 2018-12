Despida Família está em choque e se prepara para despida de menina espancada por colegas de escola Velório será realizado em cemitério próximo a UCDB na noite de hoje

A família de Gabrielly Ximenes de Souza, 10 anos, que morreu na manhã desta quinta-feira (6), está em choque e se prepara para o velório e enterro da menina.

Nossa equipe conversou com a irmã de Gabrielly. Ela informou que é provável que o velório tenha início no final desta quinta-feira (5), no cemitério Jardim das Palmeiras, próximo a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), no Jardim Seminário.

Gabrielly Ximenes Souza morreu na Santa Casa de Campo Grande, após dar entrada com febre, sem conseguir andar. A menina foi agredida por três colegas da escola Lino Vilachá, que fica no bairro Nova Lima, região norte da Capital, no dia 29 de novembro.

Duas adolescentes de 14 anos e uma criança de 10 anos são suspeitas de terem espancado Gabrielly próximo ao local.