Tragédia Família morre após cair em cratera de vulcão na Itália

Uma família de três pesssoas morreu hoje (12) em Nápoles, na Itália, ao cair em uma cratera do vulcão Solfatara, de Pozzuoli. As vítimas são o pai, a mãe e um filho de 11 anos. Uma criança da família, de 7 anos, conseguiu se salvar. A polícia italiana ainda tenta determinar como o incidente ocorreu, mas, de acordo com testemunhas, o filho do casal ultrapassou uma zona interditada e os pais tentaram ir buscá-lo, mas todos acabaram caindo na cratera.

A região interditada, e acessada pela criança, é de areia movediça e com forte emissão de gases tóxicos, o que teria feito o casal perder os sentidos. A família é natural de Turim e a criança sobrevivente foi encontrada aos prantos. "Eu vi um menino correndo e chorando.

Mas não pensei que teria ali a pior tragédia que já vi na vida. Sou pai também", disse Diego Vitagliano, um pizzaiolo de Pozzuoli que estava no local. A Solfatara é uma das crateras dos Campos Flégreos, que ficam perto de Nápoles e são compostos por mais 40 zonas de erupção, 20 caldeiras e fontes termais. O vulcão Vesúvio é o mais famoso da região e é "vizinho" dos Campos Flégreos.