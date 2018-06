Três Lagoas Família procura por jovem que desapareceu após trabalhar em circo

Leonardo de Oliveira Soares de 19 anos está desaparecido desde o último domingo, dia 03 de junho. O rapaz estava com viagem marcada de Campo Grande para Três Lagoas, mas não chegou no destino.

Leonardo trabalha em um circo que está se apresentando em Campo Grande e no domingo, de acordo com o site A Patrulha News, ele estava com passagem marcada para sair da Capital às 23h45. Com destino a Três Lagoas para chegar 6 horas desta segunda-feira (04), o jovem não foi mais visto.

De acordo com a família, o último contato de Leonardo foi no domingo e depois disso, ninguém mais conseguiu contato com o jovem.

“Entrei em contato com o pessoal do circo e eles me disseram que ele saiu por volta das 22h de lá”; contou a esposa de Leonardo, “Conseguimos falar com funcionários da empresa de ônibus e eles disseram que o nome dele estava na lista, mas ele não chegou em casa”; disse Adriana Alencar.

A família de Soares está fazendo apelo nas redes sociais para tentar localizar Leonardo e qualquer informação do paradeiro da vítima pode ser repassada através do 190 da Polícia Militar ou ainda pelo 67 3919 1500 da Depac de Três Lagoas.