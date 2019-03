Lote Urbanizado Famílias de Santa Rita do Pardo são beneficiadas com Lote Urbanizado Bases construídas pelo Estado estão prontas e construção das casas já pode ser iniciada

O sentimento de gratidão tomou conta da dona de casa Efigênia da Cruz Pereira, de 66 anos. Moradora no município de Santa Rita do Pardo e pagando aluguel há mais de 30 anos, ela é uma das 20 beneficiadas pelo projeto Lote Urbanizado e assinou na manhã desta terça-feira (19.3) o contrato para dar início na construção da casa própria. “Agradeço a Deus porque vou sair do aluguel, não vejo a hora de começar a construir”.

Efigênia Pereira é uma das beneficiadas.

Parceria entre o Governo do Estado e o município, o Lote Urbanizado é uma forma de garantir moradia digna para as famílias que tem a oportunidade de construir a própria casa a partir do terreno e a base que recebem.

A construção das bases fez parte da primeira etapa do Projeto onde o investimento foi de R$ 190 mil. Cada base tem 42,56m² com instalações hidráulicas e sanitárias enterradas, contrapiso e a 1° fiada de tijolos. Após essa fase, o beneficiário inicia a construção da moradia com assistência técnica da Prefeitura e poderá financiar a estrutura do telhado da casa.

O prazo para a conclusão da moradia é de 24 meses e, somente com a conclusão da construção da moradia e o habite-se a família poderá morar na unidade.



Em Santa Rita do Pardo foram mais 20 beneficiários.



Base do programa Lote Urbanizado.

A diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez esteve no evento e destacou a importância do Projeto.

“O Lote Urbanizado tem apresentado bons resultados no Estado e estamos felizes em participar de mais uma assinatura de contratos. Agora, começa uma nova fase que é a construção das casas, não é uma tarefa fácil, mas ao final vocês terão a alegria de morar num imóvel próprio”.