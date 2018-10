FANTÁSTICO FANTÁSTICO: Escândalo envolvendo Reinaldo e o Curtume Braz Peli revela conchavos do PSDB em Bonito'

O escândalo que ocupou grande parte da campanha eleitoral desde o primeiro turno e que envolve o governador Reinaldo Azambuja e os benefícios fiscais concedidos ao Curtume Braz Pelli continua em pauta a poucos dias da eleição. O escândalo revela conchavos esdrúxulos do PSDB de Reinaldo na cidade de Bonito e prócere do Poder Legislativo Local.

O inquérito que tramitava no Ministério Público Federal foi arquivado e a notícia amplamente divulgada na imprensa do estado porém foram suscitados questionamentos pelo “arquivamento” pelo fato do empresário José Alberto Miri Berger ter voltado atrás na denúncia feita no Fantástico. Berger é marido de uma vereadora do PSDB eleita em Bonito em 2016 sob as bênçãos do governador tucano.

O dono da Braz Pelli se arrependeu de ter denunciado o governador e ao fazer um novo depoimento ‘a Polícia Federal disse que havia sido vítima do corretor de gado José Ricardo Guitti Guimaro conhecido como “Polaco”. Com a mudança de depoimento a historia tomou outro rumo e a denuncia feita no Fantastico da Globo transformou-se num fiasco já que o MPF pediu o arquivamento do inquérito que atormentava a vida política do governador. No novo depoimento disse que não havia pago propina de R$ 500 mil aos integrantes do governo de Reinaldo.

Depois do arquivamento da denuncia o curtume Braz Peli recuperou o benefício fiscal e o empresário José Alberto Miri Berger e continuou “abatendo” gado enquanto que a empresa tem como atividade o curtume de couros de boi. A grande pergunta que fica no ar é como que uma pequena beneficiada de couros “abate” mais de trinta mil cabeças de gado em apenas um mês? O “conchavo” do PSDB com o curtume soa muito estranho e já está custando a reeleição de Reinaldo Azambuja por causa deste caso e de outras denuncias de corrupção como as da Operação Vostok.

Em novo depoimento à Polícia Federal, ele disse que foi vítima do corretor de gado José Ricardo Guitti Guímaro, o Polaco. Com a mudança de rumo na história, a denúncia feita pelo programa Fantástico, da TV Globo, deve virar fiasco no Superior Tribunal de Justiça.

O escândalo surgiu logo após a delação premiada da JBS, que acusava o governador de ter concedido incentivo fiscal em troca de R$ 38,4 milhões em propinas. Berger contou que pagou R$ 500 mil para manter o incentivo fiscal. No entanto, Polaco exigiu propina mensal de R$ 150 mil. Então, o empresário gravou o vídeo pagando R$ 30 mil a Polaco.

Além dele, o empresário Benilson Esteves Tangerino, dono de um frigorífico, e o presidente da Assocarnes (associação dos frigoríficos), João Alberto Dias, endossaram a denúncia de Berger da cobrança de propina pela cúpula tucana em troca de benefícios.

Pouco mais de 40 dias após a denúncia do Fantástico, a Dedfaz (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Defraudações, Falsificações, Falimentares e Fazendários) e o Gaeco (Grupo de Atuação de Repressão ao Crime Organizado) realizaram operação especial e sigilosa contra a Braz Peli. A empresa era acusada de sonegar R$ 12,5 milhões aos cofres públicos entre setembro de 2016 e abril do ano passado.

Ao analisar o depoimento do empresário, feita ao Gaeco, o juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, tomou conhecimento das denúncias de cobrança de propina envolvendo Polaco, o então secretário estadual de Fazenda, Márcio Monteiro, Zelito Alves Ribeiro e o governador. Como Reinaldo tem foro privilegiado, ele encaminhou o processo para o STJ.

Relatora do caso, a ministra Maria Thereza de Assis Moura decidiu desmembrar o processo e restringir ao governador a ação no STJ. Os demais seriam investigadas pela Justiça estadual. O juiz Carlos Alberto Garcete pediu que a ministra reconsiderasse a decisão por não confiar nos órgãos estaduais. A partir de então, a história passou a tramitar em absoluto sigilo. Em 10 de julho deste ano, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul acatou recurso da Braz Peli e lhe garantiu a isenção fiscal. A decisão põe fim a uma guerra jurídica travada entre o grupo e a administração tucana.

Ao ser preso na Operação Vostok, que apura o pagamento de propina de R$ 67,7 milhões a suposta organização criminosa integrada por Reinaldo e seu filho Rodrigo Souza e Silva, Polaco apresentou nova versão para os fatos apurados no inquérito 1.198. O corretor de gado desistiu da proposta de delação premiada feita em abril deste ano. Naquela oportunidade, ele prometeu apresentar documentos e bilhetes supostamente comprometedores contra o governador. No entanto, a delação premiada não foi aceita pelo Ministério Público Estadual.

Em novo depoimento, Polaco assumiu que “usou” nome de integrantes da cúpula do Governo do Estado para cobrar propinas de empresários. Não se sabe como conseguiu convencer Berger a lhe pagar R$ 500 mil. Só que José Alberto Berger também mudou a versão dos fatos, conforme reportagem do Correio do Estado desta segunda-feira. Ele também responsabilizou Polaco, coincidentemente, o único gravado recebendo dinheiro.

De acordo com o Correio do Estado, com base na mudança dos depoimentos, o vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz Maia, pediu o arquivamento da denúncia contra o governador Reinaldo Azambuja. No entanto, o arquivamento deste inquérito não representa o fim das dores de cabeça do tucano. Ele ainda é alvo de outros inquéritos no STJ. O mais grave é o que culminou na prisão do filho e outras 13 pessoas em 12 de setembro deste ano, em que é acusado de causar prejuízo de R$ 209,7 milhões aos cofres públicos.