Farmácia-Clínica vai orientar pacientes gratu Farmácia-Clínica vai orientar pacientes gratuitamente e aproximá-los dos profissionais

Reitor da UCDB, Pe Ricardo Carlos durante discurso de inauguração da Farmácia-Clínica

A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) inaugurou nesta terça-feira (19) a Farmácia-Clínica integrada as Clínicas-Escola UCDB, trazendo orientações e aproximando os profissionais dos pacientes. São quatro consultórios e uma sala administrativa, que funcionará terça (das 8h às 16h), quarta (das 8h às 12h) e quinta (das 8h às 12). O atendimento gratuito será feito por acadêmicos a partir do 8º semestre de Farmácia, sempre supervisionados por professores.

“Como é importante e efetiva a participação da comunidade acadêmica, de modo particular os acadêmicos da nossa Universidade. A repaginação destas salas têm o rosto e a cara de vocês. Essas iniciativas são muito louváveis. Não só os farmacêuticos, mas todos os profissionais precisam se revestir dessa atenção”, explicou o Reitor da UCDB, Padre Ricardo Carlos.

“A nossa preocupação com essa formação integral do nosso acadêmico do curso de farmácia trouxe uma missão, que era contemplar aquilo que estava entre os currículos dos cursos de Farmácia, que é trazer esse atendimento clínico, trazendo o profissional para a prática”, explica a coordenadora do curso de Farmácia Marla Ribeiro Arima Miranda.

“A Farmácia-Clínica é uma realidade que começou em 2013 com a resolução 585, que trata das atribuições clínicas e as restrições farmacêuticas. “O sistema nacional de saúde farmacológico de toxólogia da Fiocruz em 2013 viu que 28,4% das pessoas no Brasil tiveram algum problema com medicamento. Desta forma, temos um grande papel de orientar, o que aproxima muito mais o farmacêutico com o paciente”, explicou a presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul, Kelle de Cássia Luz Slavec.

“Satisfação muito grande poder estar aqui hoje. Estamos resgatando, com a farmácia-clínica, um atendimento diferenciado, de uma forma que possa esclarecer as dúvidas. Não vamos fazer diagnóstico, mas vamos orientar ”, destacou Ângela Cristina Rodrigues da Cunha Castro Lopes, conselheira do Conselho Federal de Farmácia.

Além da Farmácia-Clínica, a Clínica-Escola UCDB conta ainda com atendimentos clínicos em Serviço Social, Psicologia, Saúde Auditiva, Nutrição, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, enfermagem e apoio de Educação Física. No ano que vem, será inaugurada a Clínica de Biomedicina.

Serviço:

As consultas podem ser agendadas por telefone ou pessoalmente. A Clínica-Escola UCDB está localizada na Avenida Tamandaré, 6.000, no Jardim Seminário. Mais informações (67) 3312- 3697 ou 3705.