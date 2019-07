João Gilberto Fãs se despedem do músico João Gilberto

O corpo do cantor, compositor e violonista João Gilberto está sendo velado desde as 9h da manhã no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Falecido no último sábado (8), aos 88 anos, ele é considerado um dos pais da bossa nova.

Muitos fãs comparecem ao local para dar um último adeus ao ídolo, como a médica Fernanda Maia Carvalho. Natural de Fortaleza e fazendo turismo no Rio, ela disse que soube da morte do cantor quando estava visitando o Pão de Açúcar. Muito emocionada, resolveu programar a homenagem a João Gilberto com os três filhos pequenos.

“Meus pais são grandes fãs dele, eu cresci ouvindo as músicas dele, sempre me inspiraram pra um monte de coisa boa que aconteceu nas nossas vidas. É um momento muito emocionante pra nós. Certamente a música de João Gilberto atravessa gerações e continuará encantando. A grande mensagem da música é essa, ela é eterna”.

A imprensa não pode entrar no hall do teatro, onde está o corpo. Ao lado dele, permanecem a esposa, Maria do Céu Harris, de 55 anos, e a filha, a cantora Bebel Gilberto, 53.

O velório é aberto ao público e vai até as 14h. Por volta de 13h30 estão previstas uma missa e uma apresentação musical no local. O corpo será enterrado à tarde, em Niterói.