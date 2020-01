NA CONTRAMÃO Faustão diz que política 'não é sua praia', rejeita deixar TV como Huck e Datena Disse poder colaborar mais ao país por meio do seu programa apresentado nas tardes de domingo

Fausto Silva está a frente do Domingão do Faustão há 30 anos: apresentador diz que jamais se candidatará Foto: REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Com carreira respeita de 31 anos a frente do programa Domingão do Faustão, Fausto Silva, da Rede Globo, deu entrevista ao site Notícias da TV, ao qual disse que jamais iria se candidatar e brincou com seu tamanho caso ocupasse um palanque. O apresentador, com esse posicionamento, vai à contramão dos colegas de profissão Luciano Huck, também da TV Globo, e José Luiz Datena, apresentador do noticiário Brasil Urgente, da Rede Bandeirantes.

Segundo entrevista, Faustão afirmou ser natural os colegas entrarem em corridas políticas. Em 2018 Huck foi cogitado à corrida presidencial, mas não se confirmou a busca pelo pleito. Já Datena é visto para esse ano, uma opção a cadeira de Prefeito da capital paulista.

Ainda de acordo com a entrevista completa [pode ser lida aqui], Faustão afirmou ‘Não ser sua praia’, na ocasião, o oficio parlamentar.

Faustão tem três filhos, Lara, João Guilherme e Rodrigo, de 21, 14 e 9 anos. Aos 69 anos ele disse poder colaborar mais com o país a frente de um programa dedicado as pessoas.