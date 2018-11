Faustão Faustão manda indireta para Bolsonaro na tv Apresentador falou sobre o atual momento do Brasil, durante mais uma exibição do Dança dos Famosos

Durante a exibição de domingo (4) do Domingão, Fausto Silva acabou mandando uma indireta para Jair Bolsonaro, que foi eleito Presidente da República. Tudo aconteceu, após Christiane Torloni, que foi uma das juradas artísticas do Dança dos Famosos, na ocasião, falar de sua relação com o meio ambiente.

“Lembrando que um país que não cuida do meio ambiente, da natureza, e principalmente da cultura, é um país sem alma”, chegou a afirmar o famoso apresentador.

Há apenas alguns dias, Bolsonaro anunciou que pretendia unir o ministério da Agricultura com o do Meio Ambiente, provocando a revolta de diversos eleitores e ambientalistas, inclusive famosos. -