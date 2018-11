UPA Faxineira de UPA encontra feto em cesto de lixo A mulher que abortou fugiu da unidade de saúde

Uma mulher de 43 anos, abortou em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e fugiu do local. O fato aconteceu na tarde de ontem (24), em Dourados, município distante aproximadamente 220 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Dourados News, ela deu entrada na unidade reclamando de fortes dores abdominais, que poderia ser uma crise renal. Ela foi atendida na ala verde da unidade de saúde.

Medicada, a mulher ficou em observação. Em determinado momento, ela pediu para ir ao banheiro e em seguida começou a gritar reclamando de dores, mas quando as atendentes ofereceram ajuda, ela recusou afirmando que estava tudo bem.

Após sair do banheiro, a mulher pediu para ver o marido, que estava esperando na recepção, o que foi autorizado, mas ela aproveitou a oportunidade e fugiu.

Pouco mais tarde, uma faxineira foi fazer a limpeza do banheiro utilizado pela paciente, quando encontrou no cesto de lixo um feto do sexo masculino, de aproximadamente cinco ou seis meses.

A direção a UPA acionou uma equipe da Guarda Municipal e a Polícia Civil, que compareceu na unidade de saúde, através da equipe de perícia, que fez os levantamentos de praxe e vai investigar se o aborto foi provocado ou espontâneo.

A equipe da Guarda Municipal se deslocou até o endereço fornecido pela mulher, mas no local funciona um comércio, evidenciando que a paciente mentiu ao ser atendida.