Fazendeiro Fazendeiro é multado por deixar gado destruindo mata ciliar

Durante fiscalização nas propriedades rurais do município de Ivinhema, policiais militares ambientais de Batayporã autuaram hoje (3/10), um proprietário rural por degradações ambientais.

No lote do assentamento São Sebastião foi verificada a criação de gado nas áreas de matas ciliares e de nascentes de um curso d’água existente na propriedade, que deveriam estar cercadas e protegidas. Além disso, havia gado dentro da área averbada como reserva legal (protegida) do lote.

O pisoteio do gado causava degradação nessas áreas protegidas, com início de processos erosivos, causando assoreamento do córrego. As atividades foram paralisadas. O proprietário rural de 73 anos, residente em Ivinhema, foi autuado administrativamente por danificar área considerada de preservação permanente (matas ciliares e nascentes) e reserva legal e foi multado em R$ 10 mil.

Ele também responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de detenção de um a três anos.

O gado foi apreendido e ficou sob fiel depositário ao infrator, o qual também foi notificado a removê-lo do local e a cercar as áreas protegidas. Ele também foi notificado a confeccionar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (Prada), junto ao órgão ambiental.