Doleiros Fazendeiro que ajudou o doleiro dos doleiros A operação também citou em documentos Sérgio Arruda Quintiliano Minotauro, líder do PCC

Dario Messer foi preso em junho deste ano Foto: Arquivo/Midiamax

Documentos encontrados na casa do fazendeiro brasileiro Antônio Motta durante a deflagração da Operação Patron, feita no dia 19 deste mês contra organização criminosa ligada ao doleiro Dário Messer, que foi preso em julho deste ano, apontam que havia em uma das propriedades rurais de Motta uma pista de aterrissagem usada para o tráfico de drogas.

Os documentos apontam que na fazenda Buracão, que fica do lado paraguaio havia uma pista de aterrissagem para o tráfico de cocaína entre o Paraguai e a Bolívia. Sérgio Arruda, conhecido como ‘Minotauro’, líder do PCC (Primeiro Comando da Capital) também foi apontado no documento da operação.

Agendas encontradas na casa da família Motta também mostra o pagamento de propina para agentes do Senad do Paraguai e para policiais, segundo o site ABC Color. Em uma das páginas do documento tem a descrição do pagamento de US$ 5 mil ao senado e US$ 2 mil a investigadores, além de US$ 1 mil para Interpol. Também foram encontradas anotações de despesas com blindagem de um carro, que a polícia acredita ser o Dodge Ram apreendido no dia da operação na casa do fazendeiro.

Antônio chegou a emprestar a residência para Dario Messer, o doleiro dos doleiros que ficou foragido em território paraguaio. Durante a operação foram cumpridos 37 mandados sendo 16 mandados de prisão preventiva, 3 mandados de prisão temporária e 18 mandados de busca e apreensão, cumpridos nas cidades de Rio de Janeiro e Armação dos Búzios, grande São Paulo e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, no dia 19 deste mês.

A investigação identificou dinheiro ocultado do doleiro no valor de US$ 20 milhões, sendo mais de US$ 17 milhões em um banco nas Bahamas, e o restante pulverizado no Paraguai entre doleiros, casas de câmbio, empresários, políticos e uma advogada.

Nome dos presos

Dario Messer, Alcione Maria Mello de Oliveira Athayde, Roland Pascal Gerbauld, Lucas Lúcio Mereles Paredes, Luiz Carlos de Andrade Fonseca, Felipe Corgono Alvarez, José Fermin Valdez Gonzalez, Maria Letícia Bobeda Andrada, Cecy Mendes Gonçalves da Mota, Orlando Mendes Gonçalves Stedile, Myra de Oliveira Athayde, Arleir Francisco Bellieny, Roque Fabiano Silveira, Najun Azario Flato Turner, Valter Pereira Lima, Edgar Ceferino Aranda Franco, Jorge Alberto Ojeda Segovia, Antônio Joaquim da Mota, Antônio Joaquim Mendes Gonçalves da Mota e Horácio Manuel Cartes Jara.