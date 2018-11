Empresário Fecomercio-SP aponta aumento de otimismo do empresário em novembro

Um levantamento feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) apontou alta de 6,5% do Índice de Expansão do Comércio (IEC) no mês , ao passar de 94,8 pontos em outubro para os atuais 101 pontos. O indicador apontou ainda que houve alta de 1,6% na comparação com o mesmo mês no ano passado.

Entre os indicadores que compõe o IEC, os dois componentes expressaram aumento em novembro. De acordo com o estudo, o índice que representa a propensão do empresário em investir aumentou 6,4% em relação a outubro, passando de 77,4 pontos para 82,4 pontos no mês atual. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o componente obteve alta de 4,7%.

O item que mede a expectativa de novas contratações subiu 6,6% na mesma base de comparação, com 119,5 pontos em novembro contra 112,1 pontos em outubro. Entretanto, na comparação com o mesmo mês de 2017, o indicador sofreu leve queda de 0,5%.

O IEC é apurado mensalmente e reúne dados de 600 empresários. O indicador vai de zero a 200 pontos e representa, respectivamente, desinteresse e interesse absolutos em expansão de seus negócios. A pesquisa é referente ao município de São Paulo, mas sua base amostral reflete o cenário da região metropolitana.

*Estagiário sob supervisão de Alexssander Soares