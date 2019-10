Federaçao Federação convoca clubes para discutir modelo do Estadual 2020

O presidente da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), Francisco Cezário, marcou para o dia 18 de novembro os conselhos Técnico e Arbitral para debater o Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol do ano que vem. O encontro está agendado inicialmente para as 13h.

Foram convocados representantes das equipes que se mantêm na primeira divisão do ano passado, além do campeão e vice da Série B que ainda serão definidos. .

