Cidade Feira do livro na Capital oferece obras com descontos em shopping

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Para os apaixonados por obras literárias, uma oportunidade de encontrar livros com descontos, em média, de 60%. Esse é o principal intuito da já tradicional Feira do Livro, realizada pela Livraria Leitura no Shopping Campo Grande. Esta edição traz grande variedade de títulos, em especial para o público infantil.

Além disso, a feira traz os livros mais vendidos do momento, de vários gêneros literários, bem como outros produtos. O espaço está localizado na Praça Central do Centro de Compras, em frente a atração “As Aventuras de Big e Kid”, e continuará até o dia 24 de junho.

Segundo o gerente da Leitura, Wander César de Lima, a quantidade de títulos é limitada, ou seja, é interessante que os fãs do mundo da literatura não percam essa oportunidade de renovar o estoque de livros e aproveitar os preços mais acessíveis. “Em alguns casos, os descontos podem chegar a 80%”, destaca o gerente.

Serviço - A Feira do Livro acontece todos os dias, durante o horário de funcionamento do Shopping Campo Grande, das 10h às 22h.