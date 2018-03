‘Operação Semana Santa’ Feriadão terá fiscalização reforçada em BR's de MS 'Na operação serão utilizados 12 radares portáteis, 22 bafômetros, 40 viaturas'

Foto: Tero Queiroz

A partir das 0h desta sexta-feira (29), as rodovias federais de Mato Grosso do Sul contarão com a ‘Operação Semana Santa’. A fiscalização é ampliada durante os dias em que devido ao feriado o tráfego de veículos aumenta.

Conforme o órgão, a atuação será em especial com fiscalização quanto a condutas consideradas mais graves como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças).

No Estado, são 3.670 quilômetros de rodovias federais, 10 Delegacias e 22 Unidades Operacionais da PRF que intensificarão as atividades durante esse feriado.

A PRF promoverá também ações educativas em busca de sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro.

Na operação serão utilizados 12 radares portáteis, 22 bafômetros, 40 viaturas, com centenas de policiais envolvidos em fiscalização de 3.670 quilômetros.

A operação seguirá até às 23h59 de domingo (1º).

Restrição

A PRF, divulgou ainda quanto a restrição de veículos de cargas nas vias.

Quinta-feira (29): 16h às 22h;

Sexta-feira (30): 06h às 12h;

Domingo (01): 16h às 22h;

Dicas para uma viagem segura

Revisão preventiva – Providenciar a checagem do automóvel mesmo para pequenas viagens. Faróis acesos para ver e ser visto; pneus calibrados e em bom estado. Verificar a presença e o estado dos equipamentos de porte obrigatório, principalmente pneu estepe, macaco, triângulo e chave de roda e limpadores de parabrisa.

Planejamento da viagem – O motorista deve se informar sobre as distâncias que vai percorrer, condições do tempo, pontos de parada, existência de postos de combustíveis e de restaurantes à beira da estrada. Não esquecer documentação pessoal e do veículo.

Pausas para descanso – O condutor deve programar paradas a cada 3 horas. Quem se expõe a muitas horas dirigindo fica sujeito ao fenômeno da “hipnose rodoviária”, na qual se mantém de olhos abertos, mas sem percepção da realidade à sua volta. Ela vem acompanhada de sonolência, perda de reflexos e de força motora;

Previsão do tempo – Procurar se informar sobre as condições do tempo nos lugares por onde vai passar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disponibiliza gratuitamente informações sobre o clima no endereço www.inmet.gov.br;

Atenção redobrada – Observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer a sinalização local.

Descanso – Durma bem antes de qualquer viagem de automóvel. O sono e o cansaço são grandes inimigos de uma viagem segura.

Cinto de segurança – Use sempre o cinto de segurança, este equipamento é obrigatório para todos os ocupantes do veículo.

Em caso de emergência, ligue 191.