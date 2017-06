Clima Feriado com tempo "emburrado" e pancadas de chuva em Campo Grande

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Hoje é feriado de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande em Mato Grosso do Sul, apesar da sorte de ser no meio da semana o tempo não colaborou muito; o tempo amanheceu nublado e previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, em vários pontos da Capital. A temperatura máxima em Mato Grosso do Sul não deve passar dos 30ºC, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Campo Grande a previsão é de tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura máxima na casa dos 25ºC. Em Dourados e Ponta Porã, máxima de 22ºC, Três Lagoas e Paranaíba 28ºC, Sidrolândia e São Gabriel do Oeste 29ºC, Corumbá e Porto Murtinho 30ºC.

Nesta terça e quarta-feira (14), haverá pancadas de chuva e aumento da nebulosidade no Estado. Nesta terça-feira, as instabilidades se intensificam e são esperadas pancadas de chuva forte e trovoadas. As temperaturas mínimas se elevam e as máximas ficam estáveis.

Na quarta-feira, ainda há possibilidade de chuva, principalmente no início da manhã, porém no decorrer do dia a nebulosidade diminui e as temperaturas aumentam significativamente. Já na quinta e sexta-feira, a nebulosidade diminui ainda mais. Os dias vão amanhecer com névoa úmida e nevoeiros. No decorrer do dia o sol predomina e faz calor com ventos mais intensos.