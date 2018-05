Tempo Feriado de sol forte e baixa umidade do ar no Estado

Foto: Chico Ribeiro

O sol deve brilhar forte em todas as regiões do Estado. Não há nenhuma expectativa de chuva e umidade relativa do ar diminui bastante à tarde, chegando a mínima de 20%, e a orientação é para que se bebe bastante água. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec)

Confira a temperatura em algumas cidades de Mato Grosso do Sul:

Campo Grande – 23ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Dourados – 21ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Corumbá – 24ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Três Lagoas – 21ºC (mínima) / 34ºC (máxima)

Ponta Porã – 22ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Coxim – 22ºC (mínima) / 32ºC (máxima)