‘Vídeo Show’ Fernanda Gentil e Fábio Porchat vão apresentar substituto do ‘Vídeo Show’ A decisão foi tomada antes do Natal e o projeto é mantido a sete chaves nos bastidores

O fim do “Video Show”não vai deixar um buraco na grade da Rede Globo. Segundo o UOL, a nova atração será uma revista eletrônica comandada por Fernanda Gentil e Fábio Porchat e deve estrear em abril. A decisão foi tomada antes do Natal e o projeto é mantido a sete chaves nos bastidores, mas será uma mistura de jornalismo e entretenimento.

A equipe de produção do “Video Show” foi avisada na última terça-feira (8) para aguardar as coordenadas, já que uma parte será aproveitada na nova atração.

Enquanto o novo programa não começa, a “Sessão da Tarde” entrará no ar mais cedo, logo após o “Jornal Hoje” na próxima semana. Em seguida, o Vale a Pena Ver de Novo mostrará os momentos finais de ‘Belíssima’, e, na sequência, os primeiros capítulos de ‘Cordel Encantado’. Já partir do dia 21, a emissora passa a exibir a série “Álbum da Grande Família”, um especial com os melhores momentos do seriado.