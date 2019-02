Internada Fernanda Montenegro é internada após passar mal durante gravação Calor baixou pressão da atriz e ela foi internada com quadro de desidratação

Fernanda Montenegro foi internada na madrugada desta quarta-feira (20), no Rio de Janeiro, com quadro de desidratação. A atriz precisou procurar o Hospital Samaritano ao passar mal durante gravação da novela “A dona do pedaço”.

A assessoria da artista informou, no início da tarde, que Fernanda já havia recebido alta e seu quadro de saúde estava estável.

Com 89 anos, Montenegro foi levada para um hospital gaúcho no início da tarde de terça-feira (19) após sentir queda de pressão provavelmente por conta do calor, em Jaguari, na região central do Rio Grande do Sul.

De acordo com o Zero Hora, a atriz retornou ao hotel por volta das 16h e precisou ser levada a Santa Maria na noite desta terça, onde pegou um voo para o Rio.

Cerca de 40 pessoas da TV Globo estão na cidade gaúcha, desde a última sexta-feira (15), gravando cenas da novela que substituirá O Sétimo Guardião na grade da emissora.