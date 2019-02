SUSTO Fernanda Montenegro é levada ao hospital após passar mal durante gravações Grande estrela da televisão brasileira teve mal estar nesta manhã

Foto: © Carlo Allegri / Reuters

A atriz Fernanda Montenegro acabou dando um susto em seus colegas de trabalho, durante uma gravação no Projac. Isso porque, segundo informações de O Globo, a veterana, de 89 anos, passou mal e precisou ser levada às pressas para o hospital.

Na ocasião, a artista estava em Jaguari, no Rio Grande do Sul, gravando "A dona do pedaço", novela que vai substituir "Sétimo Guardião" na Globo.

Segundo informações da assessoria de imprensa de Fernanda, a atriz tomou um café da manhã bastante reforçado e durante a gravação não se sentiu muito bem. “Fernanda ficou desidratada, tomou soro e já foi liberada. Nada grave. Ela já está no hotel descansando”, tranquilizou Carmem Melo.

Vale lembrar que, na nova novela das 21 horas, Fernanda fará o papel de avó de Juliana Paes, protagonista da trama.