Expoagro Fernandinho levanta público em noite de muito louvor na 55ª Expoagro

O cantor Fernandinho foi a grande atração da noite desta quarta-feira (15) na 55ª Expoagro e levantou o público com muito louvor, adoração e a batida do rock, a marca registrada de sua música Considerado um fenômeno no mundo gospel, Fernandinho agitou o público cristão que compareceu à feira, em uma apresentação alegre e contagiante. Antes dele, o Ministério Tua Alma Viverá, da IPI de Dourados, também surpreendeu o público com uma apresentação impecável. Esta foi a primeira vez que a feira agropecuária incluiu uma apresentação gospel em sua programação. Promovida pelo Sindicato Rural de Dourados, a 55ª Expoagro segue até domingo (19) no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho.

Antes da apresentação, Fernandinho disse estar muito feliz por participar do evento e poder levar a palavra de Deus a um público tão misto. “É sempre uma alegra estar em locais diferentes e falar de Deus a todos os públicos. Onde eu chego sou recebido sempre com muito carinho e em Dourados não foi diferente”, afirmou o cantor.

Segundo ele, a música gospel passou por uma verdadeira transformação nos últimos anos, saindo de dentro das igrejas e alcançando o público nos mais diversos locais e plataformas. “Tenho muito respeito por todos os estilos e formas de levar a palavra de Deus, e hoje temos a alegria de poder falar do amor de Jesus em uma feira agropecuária, de forma tão alegre e cheia de energia. Esta expansão da música gospel com certeza é muito positiva e mais uma forma de alcançar o coração das pessoas”, completou.

Com quase 20 anos de carreira e mais de 10 discos lançados, Fernandinho é conhecido nacionalmente pelo trabalho na música cristã contemporânea e é no meio gospel uma referência musical e pastoral. Com sua voz marcante e rouca misturando-se ao som do rock, tem grande inserção junto ao público jovem e sua música tem marcado gerações.

Durante a apresentação de pouco mais de 1h30, Fernandinho levantou o público na 55ª Expoagro com canções bastante conhecidas pelos fãs, como ‘A alegria do Senhor’, ‘Nada além do sangue’ e a famosa ‘Galileu’.

A programação de shows da Expoagro continua na sexta-feira (17) com o show da dupla Zé Neto & Cristiano e finalizando a agenda musical, sábado (18) tem show de Bruno & Marrone.

Além dos shows, a 55ª Expoagro conta ainda com a Casa Universitária, com apresentação de DJ’s e artistas regionais. Outra novidade para o público é a presença da carreta Crystal Beer.