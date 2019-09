São Paulo Fernando Diniz é o novo técnico do São Paulo

No mesmo dia no qual Cuca deixou o comando técnico do São Paulo, o São Paulo anunciou o acerto com Fernando Diniz, que chega para ser o treinador da equipe até o final da temporada. O profissional estava sem clube depois de ser demitido do Fluminense.

O Tricolor anunciou que Diniz fará sua estreia como treinador do São Paulo na partida contra o Flamengo, no Maracanã, neste sábado, às 19h. O técnico comandará o primeiro treinamento no CT da Barra Funda já nesta sexta-feira.

“É um sonho realizado. Estou muito feliz e pronto para este novo desafio na minha carreira. Tenho certeza de que faremos um grande trabalho juntos”, afirmou Diniz ao site oficial do clube.

O novo treinador do São Paulo chega com dois profissionais para a comissão. Além do preparador físico Wagner Bertelli, o Diniz também traz consigo o auxiliar técnico Márcio Araújo, que iniciou sua carreira como jogador nas categorias de base do São Paulo, sendo campeão paulista de 1985 e brasileiro de 1986.

Fernando Diniz ganhou destaque no cenário do futebol brasileiro quando foi vice-campeão do Paulista com o Audax, propondo um futebol ofensivo. Depois da equipe de Osasco, o treinador trabalhou no Athletico Paranaense, porém não conseguiu apresentar bons resultados. No Fluminense, sua última equipe, o time rendeu no início, mas apresentou uma queda brusca de desempenho no Campeonato Brasileiro.

Vagner Mancini deixa o cargo de coordenador técnico do São Paulo

No mesmo dia em que Cuca resolveu deixar o cargo de treinador do São Paulo, a comissão técnica do clube sofreu mais uma baixa. Nesta quinta-feira, Vagner Mancini pediu demissão do posto de coordenador técnico. A informação foi publicada pelo Globoesporte.com e confirmada pela Gazeta Esportiva.

“Acredito, como coordenador, que a diretoria deve estar livre na tentativa de recuperação do time e do clube para alcançar resultados que a torcida espera e merece. Por isso, comunico meu desligamento. Desejo tranquilidade e leveza no desafio de uma reestruturação e no trabalho da nova comissão técnica”, disse Mancini em nota oficial.

Logo depois da saída de Cuca, Raí, diretor executivo de futebol, anunciou que Vagner Mancini atuaria como interino no jogo contra o Flamengo, marcado para 19 horas (de Brasília) de sábado, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Com a chegada de Fernando Diniz, no entanto, o próprio Mancini tomou a decisão de deixar o São Paulo. Contratado no início de 2019, o coordenador ficou apenas nove meses no clube e, após a saída de André Jardine, conseguiu impulsionar o time rumo ao vice-campenato paulista.

Confirmado como sucessor de Cuca, Fernando Diniz será apresentado no CT da Barra Funda nesta sexta-feira e já estreia no comando do São Paulo contra o Flamengo.

Veja nota oficial assinada por Vagner Mancini:

Trabalhar no São Paulo foi um orgulho e honra para mim. Assumir uma nova função foi um grande desafio. Contribui ao máximo para desenvolver uma boa gestão e garantir integração e o bom funcionamento entre os setores do clube. Depois de nove meses de trabalho, me orgulho da oportunidade de ter estado a frente deste grande clube em nove jogos e levar o time a uma final de Campeonato Paulista, reerguer o grupo numa fase tão difícil foi uma realização profissional.

Agradeço a todos os profissionais do São Paulo pela convivência e aprendizado, especialmente a todos que confiaram em mim. Guardarei com carinho os melhores momentos enquanto representei essa camisa.

Minha admiração e torcida por este clube será eterna”.