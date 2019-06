Parcerias Fertel e Funesp reforçam parcerias para transmissão e divulgação de competições

A Fertel (Fundação Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul) e a Funesp (Fundação do Esporte de Campo Grande) reforçaram nesta segunda-feira (17) a parceria na transmissão e divulgação de eventos esportivos da Capital. Os entendimentos envolveram as finais feminina e masculina da Copa Campo Grande de Futebol Amador e também os Jogos Radicais Urbanos, que em sua edição de 2019 será maior e terá competições em diferentes locais da Capital.

Os diretores-presidentes da Fertel, Bosco Martins, e da Funesp, Rodrigo Terra, discutirem detalhes para a transmissão pela TVE Cultura da decisão da Copa Campo Grande, realizada em parceria com o Governo do Estado e que reuniu até aqui 112 equipes masculinas e cerca de três mil atletas, organizadas nas sete regiões urbanas da cidade.

“Já tivemos finais em três regiões, faltando quatro para definir. Campeão e vice estão classificados para as fases decisivas, com o mata-mata começando no início de agosto”, explicou Terra. A segunda fase da competição terá jogos realizados apenas no estádio Jacques da Luz, envolvendo, no masculino, os 14 campeões e vices de cada região e mais os dois melhores terceiros colocados (totalizando 16 competidores), e as 11 equipes femininas de toda a cidade inscritas para a disputa.

“Queremos fazer uma grande festa reunindo os finalistas do masculino e do feminino no dia 26 de agosto, aniversário de Campo Grande”, reforçou o diretor-presidente da Funesp. A TVE Cultura vai transmitir as duas decisões ao vivo.

Jogos Radicais Urbanos

Rodrigo Terra também trouxe novidades em relação à edição de 2019 dos Jogos Radicais Urbanos, que vão ter competições espalhadas por Campo Grande, mas manterá o Parque das Nações Indígenas como sede de uma das competições, realizada em parceria com o Rally dos Sertões, que neste ano terá largada da Capital rumo ao Nordeste brasileiro.

“Demos uma inovada muito bacana nos Jogos Radicais, que segue na parceria com o Governo do Estado e a Fundesporte (Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e sempre foi bem centrado no Parque das Nações Indígenas. Neste ano vamos espalhar pela cidade, com o Mountain Bike, em 17 de agosto (um sábado), será realizado no Parque do Sóter”, disse Terra.

Já o Stand Up Paddle, que terá em Campo Grande uma etapa do Campeonato Brasileiro –prometendo trazer campeões nacionais e mundiais à cidade– será realizado na Lagoa Itatiaia em 18 de agosto (domingo). A Corrida de Trilha continuará a ser realizada no Parque das Nações Indígenas e no Parque Estadual do Prosa, sendo integrado ao calendário do Rally dos Sertões, que terá largada no sábado seguinte (24 de agosto).

“Eles aceitaram essa parceria e, com isso, a largada da Corrida de Trilha será de dentro da arena do Rally dos Sertões, em frente à Cidade do Natal, na Avenida Afonso Pena. O percurso segue para o Parque das Nações Indígenas e o Parque do Prosa e voltara para o Rally”, explicou o diretor-presidente da Funesp. As inscrições para as competições serão realizadas entre 1º e 31 de julho.

Aqui, a parceria com a Fertel envolve a veiculação de spots na Educativa 104.7 FM chamando a população para participar e prestigiar os Jogos Radicais Urbanos. As chamadas seriam inseridas ao longo da programação.

Cobertura

Bosco Martins confirmou as parcerias para os dois torneios envolvendo, também, a produção de reportagens e coberturas especiais na TVE Cultura, na Educativa 104.7 FM e no Portal da Educativa. Ele ressaltou que a transmissão de eventos esportivos, sobretudo ao vivo, integra a nova fase das emissoras públicas sul-mato-grossenses.

“A Fertel, a partir do governo de Mato Grosso do Sul, por orientação do governador Reinaldo Azambuja, e Funesp, com a prefeitura de Campo Grande, com o prefeito Marcos Trad, firmaram parceria há algum tempo para dar mais visibilidade à programação esportiva de Campo Grande, dentro da nova fase de digitalização da TVE Cultura e agora da Educativa 104.7 FM. Entendemos ser fundamental a transmissão de eventos ao vivo para valorizar os nossos atletas, sejam amadores ou profissionais”, disse o diretor-presidente da Fertel.

Ele ainda reforçou que o alcance da TVE Cultura, com sinal digital à disposição de 70 milhões de famílias da América Latina por meio do satélite C2, serve como ferramenta para divulgação das riquezas e da gente de Mato Grosso do Sul. “Temos qualidade de som e imagem, e esses eventos trazem consigo qualidade das disputas e do engajamento social. Assim, vamos transmitir a final da Copa Campo Grande de Futebol Amador no 26 de agosto, aniversário da cidade, e traremos matérias exclusivas desses dois eventos nessa parceria na qual estamos juntos por Campo Grande e Juntos por Mato Grosso do Sul”, complementou.