Anhandui Festa do Doce e da Pimenta destaca produção artesanal de Anhandui

Já está tudo pronto para abertura da 2ª Festa do Doce e da Pimenta que a Prefeitura Municipal realizará, através da Sedesc, no distrito de Anhandui nos dias 7 e 8, próximo fim de semana. A festa terá início às 17h00 de sábado (7); no domingo os trabalhos começam às 10h00 e serão encerrados somente no final da noite.

Distrito de Anhanduí

Evento a ser realizado em parceria com a subprefeitura local e com a Sectur – Secretaria Municipal de Turismo terá barracas expondo e comercializando pimentas artesanais, doces, queijos e embutidos produzidos em Anhandui, iguarias bem conhecidas e apreciadas pelos motoristas que circulam pela BR 163, rodovia que corta o Distrito.

A organização da 2ª Festa do Doce e da Pimenta preparou também uma excelente opção de lazer e entretenimento pra toda família (ver programação abaixo). Além da variedade de produtos artesanais, haverá também, no início da programação de sábado, a eleição da Miss Pimentinha, disputado por meninas na faixa etária de 5 a 8 anos. Dezessete meninas entraram na disputa e a miss será escolhida em votação realizada por uma comissão composta por pessoas da região.

“Há uma grande expectativa quanto ao volume de vendas e maior conhecimento do que é produzido na região”, afirma Ernesto dos Santos, subprefeito de Anhandui, destacando a qualidade dos doces, pimenta, queijo e licores produzidos naquele distrito.

Um das propostas da Sedesc ao realizar a Festa do Doce e da Pimenta é tornar conhecidos os produtos artesanais de Anhandui, possibilitando que comerciantes de Campo Grande e outras cidades da região passem a comercializar esses produtos com mais frequência e maior quantidade. “Desejamos criar uma conexão entre comerciantes e produtores para fortalecer a economia do Distrito”, afirmou Mara Bethânia Gurgel, secretária adjunta da Sedesc.

Programação:

Esta é a programação da 2ª Festa do Doce e da Pimenta de Anhandui:

07.12 – Sábado

17h – Concurso Miss Pimentinha

18h – Marlon e Maciel

19h30 – Abertura Oficial

20h – João Haroldo e Betinho

21h30 – RENAN e Rodrigo

22h30 – Breno e Marina

08.12 Domingo

10h – abertura

11h – Padilha e Pantaneiro com participação de João Carreiro

14h – Concurso de Música

16h – Uirapuru